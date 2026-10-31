Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Vídeo: Inzaghi revela o motivo de sua ausência na coletiva de Al-Hilal x Al-Fateh

S. Inzaghi
Al Hilal x Al Fateh
Al Hilal
Al Fateh
Campeonato Saudita
Itália
Arábia Saudita

O treinador italiano explica o motivo da ausência!

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, revelou o motivo por trás de sua ausência na coletiva de imprensa após o confronto diante do Al-Fateh, depois de aparecer na área dos jornalistas apontando para a garganta, esclarecendo que sofre de dores que o impedem de falar, o que o obrigou a não comparecer à coletiva e a enviar seu auxiliar Massimiliano Farris para falar em seu lugar.

Leia também: Vídeo: dupla ferroada derruba o Al-Fateh e devolve o Al-Hilal à liderança da Roshn League

O Al-Hilal havia vencido o Al-Fateh por dois a zero, na noite de sábado, pela décima segunda rodada da Liga Saudita de Futebol Profissional Roshn, somando três novos pontos em sua campanha na competição, enquanto Farris assumiu a tarefa de responder às perguntas dos jornalistas após a partida.

Farris explicou que a ausência de Inzaghi se deu por conta de dores na garganta, antes de falar sobre a dificuldade da partida e as circunstâncias que a antecederam, ressaltando que o Al-Hilal disputou o confronto após uma viagem para jogar uma partida da Liga dos Campeões da Ásia, o que causou um desgaste adicional aos jogadores.

Próximas partidas
HIL

HIL

Liga dos Campeões da Ásia

03 de nov. de 2026

ALA

ALA

ALF

ALF

Campeonato Saudita

06 de nov. de 2026

ALR

ALR

O auxiliar técnico do Al-Hilal disse que o Al-Fateh teve vantagem em termos de preparação, por ter contado com oito dias para se preparar para a partida, ao contrário da equipe azul, que foi obrigada a lidar com a pressão da viagem e o tempo escasso após sua participação continental.

Acrescentou que o Al-Hilal teve chances de decidir o confronto mais cedo, mas acabou saindo com o resultado desejado, após conseguir vencer por dois a zero, afirmando que a comissão técnica trabalhou para reduzir o perigo das transições ofensivas do Al-Fateh, especialmente as movimentações de Mourad Batna e seus companheiros.

Com isso, Inzaghi faltou à habitual aparição na imprensa após a partida por razões de saúde, enquanto seu auxiliar transmitiu as principais observações da comissão técnica sobre o confronto, que registrou a vitória do Al-Hilal e a continuidade de sua disputa pela liderança da Roshn League.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google