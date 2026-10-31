O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, revelou o motivo por trás de sua ausência na coletiva de imprensa após o confronto diante do Al-Fateh, depois de aparecer na área dos jornalistas apontando para a garganta, esclarecendo que sofre de dores que o impedem de falar, o que o obrigou a não comparecer à coletiva e a enviar seu auxiliar Massimiliano Farris para falar em seu lugar.

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O Al-Hilal havia vencido o Al-Fateh por dois a zero, na noite de sábado, pela décima segunda rodada da Liga Saudita de Futebol Profissional Roshn, somando três novos pontos em sua campanha na competição, enquanto Farris assumiu a tarefa de responder às perguntas dos jornalistas após a partida.

Farris explicou que a ausência de Inzaghi se deu por conta de dores na garganta, antes de falar sobre a dificuldade da partida e as circunstâncias que a antecederam, ressaltando que o Al-Hilal disputou o confronto após uma viagem para jogar uma partida da Liga dos Campeões da Ásia, o que causou um desgaste adicional aos jogadores.

O auxiliar técnico do Al-Hilal disse que o Al-Fateh teve vantagem em termos de preparação, por ter contado com oito dias para se preparar para a partida, ao contrário da equipe azul, que foi obrigada a lidar com a pressão da viagem e o tempo escasso após sua participação continental.

Acrescentou que o Al-Hilal teve chances de decidir o confronto mais cedo, mas acabou saindo com o resultado desejado, após conseguir vencer por dois a zero, afirmando que a comissão técnica trabalhou para reduzir o perigo das transições ofensivas do Al-Fateh, especialmente as movimentações de Mourad Batna e seus companheiros.

Com isso, Inzaghi faltou à habitual aparição na imprensa após a partida por razões de saúde, enquanto seu auxiliar transmitiu as principais observações da comissão técnica sobre o confronto, que registrou a vitória do Al-Hilal e a continuidade de sua disputa pela liderança da Roshn League.