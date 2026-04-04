O português João Cancelo, lateral do Barcelona, colocou o italiano Simone Inzaghi, seu ex-treinador no Al-Hilal, numa situação embaraçosa.

Cancelo liderou o Barcelona à vitória sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1, durante a partida que os enfrentou no sábado, no Estádio Metropolitano de Riad, na 30ª rodada da La Liga.

O lateral português foi protagonista no gol da vitória marcado pelo atacante polonês Robert Lewandowski aos 87 minutos da partida.

Cancelo protagonizou uma jogada espetacular com uma drible encantadora pela esquerda, antes de chutar com força. A bola foi defendida por Juan Musso, goleiro do Atlético de Madrid, mas acabou ricocheteando no peito do atacante polonês e entrando no gol.

Essa vitória aproximou o Barcelona do título da La Liga, após elevar sua pontuação para 76 pontos, ocupando a liderança da tabela, com 7 pontos de vantagem sobre o tradicional rival Real Madrid, a oito rodadas do fim da competição.

Isso aconteceu cerca de uma hora depois de o Al-Hilal ter empatado em 2 a 2 com o Al-Taawoun, no sábado, no estádio Kingdom Arena, na 27ª rodada da Liga Roshen.

O empate complicou a situação do Al-Hilal na disputa pelo título do Campeonato Saudita, já que o time ocupa a segunda posição na tabela com 65 pontos, a 5 pontos do líder Al-Nassr, a 7 rodadas do fim.

O Al-Hilal vem enfrentando dificuldades na posição de lateral-direito desde a saída de Cancelo para o Barcelona por empréstimo durante a última janela de transferências de inverno, especialmente após a lesão do lateral Hamad Al-Yami.

Inzaghi foi obrigado a escalar o lateral-esquerdo Mutaib Al-Harbi nessa posição, antes de colocar o jovem ala Abdulkarim Darsi como lateral-direito nos minutos finais da partida contra o Al-Taawoun, sem que nenhum dos dois oferecesse o impulso ofensivo esperado.

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