A crise envolvendo Mohamed Salah e Hossam Hassan na concentração da seleção do Egito entrou em uma nova fase, depois que o Ministério da Juventude e Esportes revelou a intervenção do ministro Gawhar Nabil para acalmar os ânimos entre as diferentes partes, em meio à polêmica que surgiu nos últimos dias sobre a ausência do capitão do Egito na partida contra o Sudão do Sul.

Mohamed El-Shazly, porta-voz oficial do Ministério da Juventude e Esportes, afirmou que o ministro acompanha os desdobramentos da crise de forma direta, apontando que há movimentações voltadas a devolver a calma e a estabilidade ao futebol egípcio.

El-Shazly disse, em declarações ao canal Modern, que o ministério e o ministro acompanham todos os detalhes relacionados à seleção, esclarecendo que as intervenções recentes contribuíram para conduzir a situação rumo à calma, com o cuidado de proporcionar o melhor ambiente possível à seleção antes do confronto com o Sudão do Sul.

O porta-voz oficial destacou a existência de contato constante entre o ministro e Mohamed Salah, ressaltando que o capitão da seleção do Egito representa um grande valor para o esporte egípcio, e não apenas para o futebol.

Ele explicou que o contato com Salah não se restringe a momentos de crise, mas inclui saber como ele está, parabenizá-lo pelas conquistas e discutir quaisquer desafios que possa enfrentar, seja durante sua passagem europeia anterior ou após sua transferência para o Campeonato Turco.

El-Shazly apontou que o ministro também manteve contatos com Hany Abou Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, sobre a estabilidade da seleção e para se informar da delegação presente no Sudão do Sul.

Ele afirmou que há movimentações mais profundas que terão início após o retorno da seleção, com o objetivo de acalmar a situação entre todas as partes e devolver a estabilidade ao futebol egípcio.

Isso ocorre em paralelo às declarações de Hossam Hassan, que negou a existência de uma crise com Mohamed Salah, afirmando que a ausência do jogador no confronto com o Sudão do Sul se deu para preservá-lo devido à realização da partida em um campo de grama sintética.











