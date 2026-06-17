Vídeo: Inquebrável... A história de 131 dias que salvou o recorde histórico de Ronaldo na Copa do Mundo

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, evitou perder seu recorde com a “Brasil da Europa” na Copa do Mundo, graças a 131 dias.

A seleção de Portugal enfrentou a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira, no estádio de Houston, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Aos seis minutos de jogo, João Neves, meio-campista do Paris Saint-Germain, abriu o placar para a seleção de Portugal, ao desviar um cruzamento para o fundo da rede com uma cabeçada espetacular, marcando o primeiro gol de sua carreira em uma Copa do Mundo.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Neves tornou-se o terceiro jogador mais jovem a marcar um gol pela seleção de Portugal na história da Copa do Mundo, com 21 anos e 263 dias, atrás de Gonçalo Ramos, que marcou na Copa do Mundo de 2022 com 21 anos e 169 dias, ocupando o segundo lugar.

Já a liderança continua sendo de Cristiano Ronaldo, que marcou pela primeira vez na Copa do Mundo de 2006 com 21 anos e 132 dias, com uma diferença de 131 dias em relação a João Neves.

Ronaldo garantiu a manutenção de seu recorde excepcional como o jogador mais jovem a marcar um gol pela seleção portuguesa na história da Copa do Mundo, especialmente porque João Neves é o jogador mais jovem da seleção portuguesa na Copa do Mundo.

Além disso, “O Don” tem uma oportunidade de ouro de se tornar também o jogador mais velho a marcar um gol pela seleção portuguesa na história da Copa do Mundo, caso marque pelo menos um gol na Copa do Mundo de 2026, superando assim Pepe, que marcou na Copa do Mundo de 2022 aos 39 anos e 283 dias.