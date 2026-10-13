O Viking da Noruega começou seu confronto contra o Bayern de Munique, na segunda rodada da fase de liga da Champions League, de forma ousada, elevando o nível de dificuldade da partida diante do campeão alemão.

O Viking conseguiu marcar um gol logo no início, em cabeçada de seu zagueiro Gianni Stensness, aos dois minutos, colocando o Bayern diante de um desafio precoce e inesperado.









O gol nasceu de uma cobrança de escanteio pelo lado direito, executada por Zlatko Tripic com um cruzamento preciso, antes de Stensness subir mais alto que todos e cabecear com força para o fundo das redes do goleiro Jonas Urbig, abrindo o placar para o Viking: 1 a 0.









Tripic, por sua vez, registrou sua primeira assistência na tradicional competição europeia nesta temporada, reforçando seus números impressionantes no cenário nacional, depois de ter dado 19 assistências em 21 partidas no Campeonato Norueguês.

A conta MisterChip, especializada em estatísticas do futebol, destacou no X que "o gol do Viking saiu 72 segundos após o início da partida, tornando-se o quarto gol mais rápido sofrido pelo Bayern de Munique na era da Champions League (desde o início do novo formato da competição, em 1993)".









Antes de Stensness, marcaram cedo contra o time bávaro: Arda Güler, jogador do Real Madrid, na temporada passada, após 35 segundos; Raphinha, jogador do Barcelona, em 2024 (55 segundos); e Wayne Rooney, ex-estrela do Manchester United, em 2010 (após 1 minuto e 3 segundos), seguido pelo jogador do Viking com seu gol de hoje (após 1 minuto e 12 segundos).

Na quinta posição aparece Dani Alves, com o Paris Saint-Germain, em 2017, que balançou as redes do Bayern de Munique na ocasião após 1 minuto e 24 segundos.