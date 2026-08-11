Vídeo: inauguração diante do Ahly - veja como está o novo vestiário do Barcelona

O Barcelona revelou, nesta terça-feira, imagens das incríveis reformas nos vestiários do estádio Camp Nou, após os trabalhos de renovação realizados recentemente.

O estádio Camp Nou se prepara para receber novamente as partidas do Barcelona depois de uma pausa de três meses, quando a equipe de Hans Flick voltará ao seu estádio no dia 19 de agosto para enfrentar o Al Ahly do Egito na partida da Taça Joan Gamper.

Esse jogo marcará a inauguração dos novos vestiários, enquanto a primeira partida da equipe em seu estádio pelo Campeonato Espanhol será na quinta-feira, 27 de agosto, contra o Athletic Bilbao.

O clube publicou um vídeo em suas contas nas redes sociais mostrando as evoluções internas do estádio do Blaugrana, que passou por uma melhora notável desde a última partida contra o Real Betis, em 17 de maio.

Uma empresa de construção aproveitou o período de parada de verão para acelerar os trabalhos de renovação do estádio, com o objetivo de inaugurar a terceira arquibancada durante a temporada 2026/2027.

Segundo o jornal "Sport", o objetivo inicial era inaugurar essa arquibancada em outubro, para aumentar a capacidade atual do estádio, de 62 mil espectadores.

O Barcelona também deseja acelerar o processo de transferência das torcidas das equipes visitantes para essa área, o que poria fim aos incômodos causados por alguns torcedores das equipes adversárias aos sócios do Barcelona em algumas partidas, especialmente na Liga dos Campeões da Europa.

Ainda assim, os últimos cronogramas em estudo adiam a inauguração da terceira arquibancada até o fim do primeiro trimestre ou até mesmo o início do segundo trimestre de 2027, ou seja, entre os meses de fevereiro e abril.

Depois disso, começará a instalação do teto que protegerá todo o estádio, e sua instalação exigirá que o Barcelona retorne ao estádio olímpico Lluís Companys na primeira metade da temporada 2027/2028.







