Vídeo: Impressionou o mundo na Copa do Mundo... A torcida de Cabo Verde dá à sua seleção uma “recepção digna de campeões”

A delegação da seleção de Cabo Verde foi recebida com grande entusiasmo ao retornar dos Estados Unidos, após participar da Copa do Mundo de 2026.

A seleção de Cabo Verde se despediu da Copa do Mundo de cabeça erguida, diante da Argentina, em uma partida emocionante que terminou com a vitória do campeão mundial por 3 a 2 na prorrogação, depois que a seleção das ilhas esteve perto de causar uma das maiores surpresas do torneio.

Milhares de torcedores se reuniram no aeroporto para receber a seleção de Cabo Verde após sua primeira e histórica participação na Copa do Mundo de Futebol.

Os jogadores apareceram em um ônibus aberto em meio à torcida, que os recebeu como se estivessem voltando com o título.

Apesar de terem sido eliminados nas oitavas de final, a equipe conquistou o coração do mundo e os jogadores voltam para casa como verdadeiros heróis.

A seleção de Cabo Verde teve um desempenho heroico na Copa do Mundo, empatando sem gols com a Espanha e a Arábia Saudita, depois empatando em 2 a 2 com o Uruguai, antes de perder por uma diferença mínima para a Argentina.







