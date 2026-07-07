Vídeo... Hossam Hassan critica o horário do jogo contra a Argentina: “Ninguém acorda de madrugada para ir ao estádio!”

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, confirmou que seus jogadores estão prontos para enfrentar a Argentina, no estádio da Atalanta, nesta terça-feira à noite, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Em declarações à rede “BeIN Sports” antes do início da partida, Hossam Hassan disse: “Estamos levando um jogo de cada vez e nos concentrando em cada partida individualmente”.

E acrescentou: “Queremos vencer para alegrar nosso povo e nossa torcida no Egito, no mundo árabe e em toda a África”.

E continuou: “No fim das contas, é um jogo de futebol, e o resultado vai depender do desempenho e do esforço, com a ajuda de Deus”.

O técnico dos Faraós criticou o horário da partida, dizendo: “Por que jogamos às 12h? Ninguém acorda de dormir para ir ao estádio disputar uma partida”.

Ele observou: “Não conseguimos tomar o café da manhã e não conseguimos dormir bem; isso é estranho.”

E completou: “Eu entenderia isso se estivéssemos na fase de grupos, com muitos jogos, mas há apenas duas partidas por dia; teria sido melhor adiar a partida”.

E brincou: “Acho que quem marcou o horário dessa partida não entende nada de futebol”.

E concluiu: “Mas a equipe médica está fazendo o que deve e conseguiu preparar os jogadores; estamos prontos para a partida”.

Vale lembrar que o vencedor do confronto entre Egito e Argentina enfrentará, nas quartas de final, o vencedor da partida entre Colômbia e Suíça.















