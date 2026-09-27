



A Holanda conquistou sua primeira vitória na era do novo treinador, o espanhol Xavi Hernández, diante da Sérvia, por dois a um, na partida disputada na noite deste domingo, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa.









Mika Merdink abriu o placar para a Holanda aos 30 minutos, de pênalti, mas a Sérvia, que jogava em casa, empatou aos 43 minutos com Luka Jović.

Merdink voltou a marcar o segundo gol da Holanda aos 69 minutos, dando à sua equipe 3 pontos preciosos.









A Holanda assumiu a liderança do Grupo 2 na Liga A com 4 pontos, à espera do resultado da partida entre Grécia (3 pontos) e Alemanha (1 ponto) nesta noite, enquanto a Sérvia permaneceu sem pontos na lanterna da classificação.









Xavi havia iniciado sua trajetória com a Holanda com um empate contra a Alemanha por 1 a 1, na primeira rodada da Liga das Nações da Europa.

A partida marcou a primeira aparição oficial de Jürgen Klopp à frente da comissão técnica da seleção alemã, e também a primeira do treinador espanhol Xavi Hernández com a seleção da Holanda.

A rodada passada também presenciou o sucesso dos gregos, que voltaram com uma vitória preciosa do território da Sérvia, virando a desvantagem em triunfo (2-1) nos últimos segundos da partida, para ocupar naquele momento a liderança do grupo com 3 pontos.