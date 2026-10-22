Ao falar sobre a influência de Michael Carrick em sua carreira, Hackney lembrou que o atual técnico do Manchester United esteve à frente da equipe no Riverside Stadium entre 2022 e 2025: "Ele dava muito mais ênfase ao trabalho com a bola, o que fazia sentido na Championship, porque tínhamos muita posse de bola.

"Ele era perfeito para mim e para os outros meio-campistas, porque nos dividíamos em grupos de meio-campistas, defensores e atacantes, e ele ficava conosco boa parte do tempo. Ao aprender com ele, você absorvia tudo o que dizia e tentava aplicar ao seu jogo. Aprendi muito com ele."

Hackney e o Middlesbrough conquistaram uma vaga na final dos playoffs da Championship na temporada 2025-26, apesar da derrota para o Southampton nas semifinais. O escândalo de espionagem Spygate, que abalou o futebol inglês em maio, impediu o Southampton de disputar a decisão em Wembley e levou à reintegração do Middlesbrough. O meio-campista do Everton explicou como a situação foi surreal.

GOAL

Ele disse: "Eu estava lesionado na época, então não participei do treino em que ele (o analista do Southampton William Salt) foi flagrado [espionando]. Eu estava voltando de um exame no carro com o fisioterapeuta e vimos tudo acontecer. Quando voltamos, ele falou: 'Ah, tem um cara desconhecido assistindo ao treino'. Disputamos o jogo, é claro, e não saiu como planejado. Todos ficaram arrasados. Depois, tivemos o fim de semana de folga e voltamos a treinar na segunda-feira.

"Foi uma loucura. Estávamos fazendo jogos em campo reduzido depois de perder a semifinal, e algumas pessoas diziam: 'Vamos lá, não podemos continuar fazendo isso'. Mas, quanto mais tempo passava e mais treinos tínhamos, mais pensávamos: 'Talvez precisemos voltar a nos preparar'. De repente, estávamos na final. Foi de partir o coração [perder para o Hull]."

Para saber mais sobre tudo isso e muito mais, clique no botão de reprodução no alto da página e assista ao episódio completo ⬆️

O podcast Beast Mode On está disponível no YouTube e no Spotify.