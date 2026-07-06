Vídeo: Guerra, não jogo... Entrada violenta rasga a chuteira do astro da Portugal contra a Espanha

A partida entre Portugal e Espanha teve um momento inusitado que chamou a atenção da torcida e gerou uma onda de polêmica nas redes sociais.
Pedro Neto, ponta da seleção portuguesa e do Chelsea, continuou jogando com a chuteira rasgada na parte de trás após uma entrada violenta do lateral espanhol Marc Cucurella durante o confronto entre as duas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo, no estádio “AT&T” em Dallas, nos Estados Unidos, na noite desta segunda-feira.
De acordo com o jornal The Sun, “Neto sofreu uma pancada na parte de trás do pé durante uma disputa, o que causou o rasgo em sua chuteira e deixou um buraco visível, enquanto ele continuou a partida por alguns minutos antes de ser forçado a trocá-la”.
A cena causou espanto na torcida, especialmente porque não foi marcada nenhuma falta contra o jogador espanhol responsável pelo incidente.
O jornal publicou comentários de vários torcedores; um deles disse: “Pedro Neto saiu de campo com a chuteira furada?”, enquanto outro questionou: “Como a chuteira de Neto ficou assim sem que o árbitro mostrasse nenhum cartão?”.
Um terceiro torcedor ironizou: “A chuteira de Pedro Neto rasgou completamente... Parece que as ações da Nike vão cair!”, enquanto outro limitou-se a comentar: “Uma das chuteiras de Neto ficou totalmente destruída”.
O incidente ocorreu durante um primeiro tempo marcado pela cautela e pelo equilíbrio entre as duas seleções, antes de a disputa pela vaga nas quartas de final da Copa do Mundo continuar, onde o vencedor enfrentará o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica.