Uma nova crise eclodiu envolvendo a torcida do Real Madrid, antes da partida contra o Bayern de Munique na terça-feira passada, no Estádio Santiago Bernabéu, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Bayern de Munique venceu no estádio do Real Madrid (2 a 1), dando um passo importante rumo à classificação para as semifinais antes da partida de volta na Allianz Arena na próxima semana.

Leia também: Análise: Bayern desperdiça vitória esmagadora no Bernabéu... 60 minutos revelam a fragilidade do Real

O site francês “Foot Mercato” informou que alguns torcedores do Real Madrid entoaram a mesma canção anti-islâmica antes da partida contra o Bayern de Munique, o que reacendeu os temores sobre o racismo nos estádios espanhóis.

A intensidade da polêmica em torno do racismo nos estádios espanhóis está aumentando, colocando a FIFA novamente em uma situação delicada. Apenas algumas horas após o início de um processo disciplinar contra a Federação Espanhola de Futebol devido a incidentes ocorridos durante o amistoso entre Espanha e Egito, o incidente envolvendo a torcida do Real Madrid reacendeu a tensão.

O site francês acrescentou que há um vídeo circulando nas redes sociais que mostra um grupo de torcedores do Real Madrid gritando “Quem não pular é muçulmano”, um canto já ouvido durante a partida internacional disputada no estádio do Espanyol (RCDE) entre Espanha e Egito, que terminou empatada em 0 a 0 na semana passada.

O momento em que ocorreu esse incidente foi extremamente embaraçoso para as autoridades espanholas, especialmente depois que a FIFA anunciou oficialmente a abertura de uma investigação disciplinar contra a Federação Espanhola devido aos gritos racistas ouvidos durante a partida entre Espanha e Egito.

O árbitro da partida havia mencionado esses eventos em seu relatório oficial, o que levou ao encaminhamento do caso à comissão disciplinar da Federação Internacional. As possíveis sanções ainda são limitadas, mas simbólicas, variando entre uma multa financeira e a obrigação da Federação de transmitir mensagens contra o racismo durante as próximas partidas.

Este recente incidente confirma a existência de um problema estrutural nas arquibancadas do futebol espanhol; ao longo de várias temporadas, os jogos da La Liga foram marcados por gritos racistas e discriminatórios dirigidos a jogadores e comunidades, e muitas estrelas da liga foram afetadas por esse comportamento, como Vinícius Júnior, Ansu Fati e Kylian Mbappé.

A situação se torna ainda mais delicada com a Espanha se preparando para sediar a Copa do Mundo de 2030, ao lado de Marrocos e Portugal.

Para a Fifa, que deseja usar este torneio como plataforma para suas campanhas contra o racismo e a discriminação, o aumento do número de incidentes controversos em um dos países anfitriões é motivo de preocupação. Várias vozes na imprensa espanhola já expressaram sua preocupação quanto ao impacto desses incidentes na credibilidade internacional do país.







