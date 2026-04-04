O Al-Ahli de Jeddah subiu ao topo da tabela, onde já se encontram seus rivais Al-Hilal e Al-Nassr, na Liga Saudita Roshen, aproveitando-se dos erros dos adversários.

O Al-Ahli recebeu o Damac, neste sábado, no Estádio Al-Inmaa, em Jeddah, na 27ª rodada da Liga Saudita Roshen.

Após apenas 3 minutos, o “Al-Raqi” abriu o placar por meio de Dhari Al-Anzi, zagueiro do Damac, com um gol contra, depois de desviar a bola por engano para dentro da própria rede.

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Com esse gol, o Al-Ahli se tornou o time que mais se beneficiou dos gols contra na atual temporada da Liga Roshen, empatado com o Al-Hilal e o Al-Nassr, bem como com o Al-Taawoun, com 3 gols para cada time.

Por outro lado, o Damac tornou-se o time que mais sofreu gols contra, também com 3 gols, empatado com o Al-Fateh, o Al-Khulud, o Al-Fayha e o Al-Shabab.

Dhari Al-Anzi tornou-se o terceiro jogador do Damac a marcar um gol contra, depois do goleiro brasileiro Kewin e do zagueiro marroquino Jamal Harkas.

Vale lembrar que o Al-Ahli disputa com o Al-Nassr e o Al-Hilal o título do Campeonato Saudita nesta temporada, ocupando a terceira posição com 62 pontos, a 8 pontos do “Al-Alamy” e a 2 pontos do “Al-Zaeem”.