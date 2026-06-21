Vídeo: Graças a Oiarzabal... a Arábia Saudita entra para a história da Copa do Mundo pela porta dos fundos

A seleção saudita entrou na história da Copa do Mundo pela porta dos fundos, graças a Mikel Oyarzabal, atacante da seleção espanhola.
A seleção saudita enfrentou a espanhola neste domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
A seleção espanhola começou a partida com tudo, chegando a marcar três gols em apenas 24 minutos, todos com a participação de Oyarzabal.
O atacante espanhol deu a assistência para o primeiro gol de Alamin Yamal aos 10 minutos, antes de marcar ele mesmo o segundo e o terceiro gols, aos 21 e 24 minutos, respectivamente.
De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, a seleção saudita se tornou a primeira contra a qual o “Matador” marcou três gols nos primeiros 25 minutos, em toda a história de suas participações na Copa do Mundo.
Nenhuma outra seleção conseguiu marcar três gols nos primeiros 25 minutos de uma Copa do Mundo no século XXI, exceto a Alemanha, que fez isso contra o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014.
De acordo com a conta de estatísticas “Mstership” no site “X”, Oyarzabal é o primeiro jogador a marcar dois gols e dar uma assistência nos primeiros 24 minutos em toda a história da Copa do Mundo.
De modo geral, Oyarzabal elevou o número de participações com a seleção espanhola nos últimos 13 jogos para 21, das quais marcou 14 gols e deu 7 assistências.