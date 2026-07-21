O alemão Jens Wissing, novo treinador do Al Ittihad, começou a sua missão à frente dos "Tigres" com uma vitória africana, graças ao avançado marroquino Youssef En-Nesyri.

O Al Ittihad venceu os sul-africanos do Orlando Pirates por 3-2, no jogo de preparação que os opôs esta terça-feira, na primeira partida da equipa saudita no seu estágio no estrangeiro, na cidade espanhola de Marbella.

Youssef En-Nesyri abriu o marcador cedo, mais concretamente aos 11 minutos, ao converter de cabeça um cruzamento de Abdulrahman Al-Aboud para dentro das redes.

A equipa sul-africana respondeu com o golo do empate aos 27 minutos de jogo, depois de o seu jogador Mbatha ter rematado com força de fora da área, um lance que o guarda-redes sérvio Predrag Rajković não conseguiu resolver.

Ao segundo minuto do tempo de compensação da primeira parte, Moussa Diaby conseguiu somar o segundo golo do Al Ittihad, ao rematar de esquerda a partir da linha da área.

O Al Ittihad mostrou-se mais forte na primeira parte, depois de Wissing ter apostado na maioria dos elementos titulares, antes de proceder a várias alterações durante a segunda parte.

O Al Ittihad só marcou o terceiro golo aos 85 minutos, através do seu avançado nigeriano George Ilenikhena, antes de a equipa sul-africana voltar a reduzir a diferença já perto do final da partida.

Recorde-se que o próximo jogo do Al Ittihad será frente aos espanhóis do Las Palmas, no dia 25 de julho, antes do confronto com o Real Mallorca no dia 30 do mesmo mês.