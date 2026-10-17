O Barcelona conquistou uma vitória expressiva sobre o Real Betis por 5 a 2, após virar o confronto a seu favor no segundo tempo, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol, em um jogo marcado por gols belíssimos e decisões arbitrais polêmicas. Assim, a equipe catalã manteve sua sequência de vitórias nesta temporada, antes do aguardado duelo contra o Paris Saint-Germain na próxima terça-feira.

A vitória do Barcelona não foi fácil, apesar do placar amplo, já que o time precisou se esforçar mais do que o habitual diante do Betis, depois de um início forte dos donos da casa e de uma disputa equilibrada ao longo do primeiro tempo, antes que os catalães impusessem seu domínio na segunda etapa.

Lamine Yamal abriu o placar para o Barcelona aos 10 minutos, após tabelar com Jules Koundé pelo lado direito da área, antes de executar um toque de calcanhar de muita técnica, no estilo do brasileiro Neymar, e finalizar com precisão no ângulo superior do gol do goleiro Valles, que não conseguiu evitar o gol.

Mas o Real Betis conseguiu empatar aos 27 minutos, quando Valentín Gómez marcou de cabeça, aproveitando uma cobrança de escanteio, levando a partida de volta ao ponto de partida, em meio às tentativas das duas equipes de impor seu ritmo ao jogo.

O Barcelona voltou a ficar na frente aos 41 minutos, com Rodri Hernández marcando seu primeiro gol com a camisa da equipe catalã e dando vantagem ao seu time antes do fim do primeiro tempo, em um momento que também registrou polêmica arbitral pela anulação de um gol de Giovani Lo Celso, que finalizou com força de fora da área e acertou as redes, antes de o árbitro da partida intervir para anular o gol por toque de mão de Cucho Hernández no início da jogada.

Gol anulado e expulsão

A emoção continuou no início do segundo tempo, com a anulação de um gol marcado por Gabriel Jesus por impedimento aos 51 minutos, após uma jogada que começou com um cruzamento preciso de Lamine Yamal com seu pé menos habilidoso, antes de o jogador brasileiro colocar a bola nas redes.

Mas o Barcelona não esperou muito, pois Jesus voltou a aparecer aos 52 minutos para marcar seu terceiro gol no Campeonato Espanhol nesta temporada, aproveitando o trabalho de Fermín López e Yamal na construção da jogada, deixando o placar em 3 a 1 para a equipe visitante.

O Betis respondeu rapidamente por meio de Abde Ezzalzouli, que diminuiu a diferença aos 53 minutos, após passar por Jules Koundé e finalizar rente ao chão, com precisão, nas redes do goleiro Joan García, devolvendo a esperança aos donos da casa e reacendendo o confronto.

Mas o gol de Ezzalzouli não foi o início da reação esperada pela torcida do Betis, e sim um ponto decisivo na partida, pois Facundo Bernal foi expulso aos 54 minutos, após uma discussão com Lamine Yamal, que escalou depois que o ponta do Barcelona empurrou o jogador uruguaio, que reagiu segurando sua cabeça, levando o árbitro a mostrar o cartão vermelho para Bernal.

O Barcelona aproveitou a inferioridade numérica do adversário, e Eric García marcou o quarto gol aos 62 minutos, ao desviar para dentro das redes uma bola cabeceada por Pau Cubarsí, após uma cobrança de falta batida por Lamine Yamal, deixando a equipe catalã perto de definir o confronto.

Primeiro gol de Olmo e retorno de Raphinha

Dani Olmo fechou a goleada do Barcelona aos 85 minutos, ao marcar um belo gol, o primeiro dele nesta temporada, confirmando a superioridade da equipe catalã e garantindo a vitória por 5 a 2, após um segundo tempo que viu uma mudança clara no rumo da partida, de um jogo aberto para um domínio total do Barcelona.

A partida também marcou o retorno do brasileiro Raphinha aos gramados, quatro dias antes do aguardado duelo contra o Paris Saint-Germain, um importante impulso para a equipe catalã antes do difícil teste europeu.

Com essa vitória, o Barcelona manteve sua sequência de resultados perfeitos, elevando o número de triunfos para 11 vitórias em 11 partidas nesta temporada, e chega ao confronto com o Paris Saint-Germain com a moral elevada, após uma noite que reuniu habilidade individual, gols, reviravoltas arbitrais e definição no segundo tempo.