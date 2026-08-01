O Al-Nassr, da Arábia Saudita, caiu na armadilha da derrota pela segunda vez em três amistosos disputados antes do início das competições da nova temporada, desta vez no confronto contra o Estrela como parte da pré-temporada em Portugal.

O "Al-Alami" perdeu para a equipe portuguesa pelo placar de 4 a 2, em uma partida na qual o australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, promoveu diversos ajustes e mudanças.

Os dois gols do Al-Nassr foram marcados por Abdullah Al-Hamdan, com um forte chute de pé esquerdo, enquanto o segundo gol foi anotado pelo iraquiano Haidar Abdulkarim, em um bom cabeceio.













No que diz respeito aos quatro gols que o Al-Nassr sofreu, eles expuseram os problemas defensivos da equipe, já que o primeiro e o terceiro gols vieram de dois cabeceios em razão da falta de marcação defensiva, enquanto o segundo e o quarto saíram de dois chutes que o goleiro não conseguiu defender.

O Al-Nassr havia perdido para as reservas do Benfica por 2 a 1 e vencido o Mérida, da Espanha, antes de cair diante do Estrela, e está previsto que enfrente o Almería, dentro de três dias, em seu quarto amistoso.