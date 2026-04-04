Vídeo: Gol vazio... Jogador do Al-Hilal desperdiça a chance mais incrível da temporada

A partida entre Al-Hilal e Al-Taawoun, que reuniu as duas equipes na noite deste sábado pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, testemunhou uma das mais estranhas chances perdidas por um dos astros do “Líder da Ásia”, em uma cena que surpreendeu tanto a torcida quanto os críticos.

Esse momento desastroso ocorreu após um cruzamento preciso do português Rúben Neves, meio-campista do Al-Hilal, em uma cobrança de falta direta, levando a bola para dentro da área do Al-Taawoun.

Após uma saída errada do goleiro da equipe visitante e uma má avaliação dos zagueiros do “Al-Sukari”, Hassan Tambakti encontrou a bola à sua frente e o gol vazio, mas chutou de forma surpreendente para fora, desperdiçando uma chance certa para a equipe.

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Essa chance perdida causou um choque evidente no jogador e em seus companheiros, e uma raiva intensa se refletiu no rosto do italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, que parecia não acreditar no que havia acontecido.

No fim das contas, essa jogada continua sendo um dos momentos mais estranhos da partida, pois provou que o futebol não está isento de surpresas, independentemente das capacidades e oportunidades disponíveis aos jogadores.