O português Danilo Pereira, zagueiro do Al-Ittihad, comprometeu sua equipe com dois erros fatais em 6 minutos catastróficos de sua partida de estreia no Campeonato Saudita, a Roshn Saudi League.

O Al-Ittihad recebeu o Al-Khaleej, neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela primeira rodada da Roshn Saudi League.

O Al-Ittihad encerrou o primeiro tempo em vantagem sobre o Al-Khaleej por 1 a 0, mas o início do segundo tempo foi catastrófico, por conta dos erros fatais cometidos por Danilo Pereira.

Tudo começou aos 52 minutos, quando Domínguez, jogador do Al-Khaleej, marcou o gol de empate, ao desviar de cabeça um cruzamento para dentro das redes, depois que o zagueiro português falhou em marcá-lo devidamente.

Pereira não parou por aí, cometendo um erro fatal poucos minutos depois, ao chutar um defensor do Al-Khaleej sem a bola, o que levou o árbitro Majed Al-Shamrani a expulsá-lo aos 58 minutos, após consulta ao VAR.

O alemão Jens Wissing precisou reduzir seu poder ofensivo para compensar a expulsão de Danilo Pereira, colocando em campo o zagueiro saudita Hassan Kadesh no lugar do ponta francês Moussa Diaby.