A partida entre Real Madrid e Sevilla teve uma nova polêmica de arbitragem, depois que os jogadores do clube andaluz pediram a marcação de uma falta no início da jogada que terminou com o gol de Kylian Mbappé, o segundo do time merengue, em meio a reclamações por um lance não assinalado pelo árbitro entre Jude Bellingham e Fofana.

O lance aconteceu depois que a bola saiu do lado esquerdo em direção ao meio do campo, quando os jogadores do Sevilla entenderam que Bellingham cometeu falta em uma disputa com Fofana, antes que o Real Madrid seguisse com a jogada e a finalizasse com um belo gol de Mbappé, que ampliou o placar para 2 a 0.

O episódio levantou dúvidas sobre a validade do gol, já que os jogadores do Sevilla acreditavam que a falta anterior deveria ter interrompido o jogo e anulado a jogada, enquanto o árbitro seguiu conduzindo a partida sem marcar a infração.

O lance de Mbappé não foi o primeiro a gerar polêmica na partida, pois antes dele houve o episódio de Arda Güler, que escapou da expulsão após uma entrada com o cotovelo em Peque Fernández, antes de marcar o primeiro gol do Real Madrid, renovando as críticas às decisões da arbitragem que, segundo as reclamações do Sevilla, favoreceram o time merengue.