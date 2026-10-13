O azerbaijano Sabah escreveu uma página histórica em sua trajetória no futebol ao conquistar sua primeira vitória na Liga dos Campeões da Europa, em sua primeira participação na competição continental, ao superar o visitante Slavia Praga, da República Tcheca, por 2 a 0, na partida realizada nesta terça-feira, válida pela segunda rodada da fase de liga.
O Sabah havia iniciado sua caminhada na competição europeia com uma derrota para o inglês Manchester United por 4 a 0, na primeira rodada, mas conseguiu recuperar o equilíbrio rapidamente e somou os três primeiros pontos de sua história na competição, em meio à festa de sua torcida por essa conquista excepcional.
A equipe azerbaijana esperou até os 49 minutos para abrir o placar, quando Kahim Baris balançou as redes do Slavia Praga e deu aos donos da casa a vantagem no início do segundo tempo, colocando seu time no caminho de uma vitória histórica no torneio.
Aos 88 minutos, Joy Lance Mikels ampliou para o Sabah de forma cômica, depois que o goleiro do Slavia Praga cometeu um erro grosseiro ao tentar lidar com uma bola lançada em profundidade: ele saiu do gol para tentar afastá-la, mas falhou ao tentar tocar a bola corretamente, que acabou chegando a Mikels.
O jogador do Sabah soltou um chute fraco em direção ao gol e, quando parecia que a bola não representaria grande perigo, um dos zagueiros do Slavia Praga, que estava à sua frente, não conseguiu dominá-la depois de cair de maneira estranha, e a bola seguiu seu caminho até as redes, diante do espanto dos jogadores do time tcheco, confirmando a vitória dos donos da casa por 2 a 0.
Essa vitória tem uma importância especial para o Sabah do Azerbaijão, que foi fundado oficialmente em 2017 e disputa a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez em sua história. O clube conseguiu seu primeiro triunfo na competição depois de um início difícil diante do Manchester United, proporcionando à sua torcida um momento histórico que ficará marcado na trajetória da equipe.