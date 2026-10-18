Fermín López, jogador do Barcelona, roubou a cena com um gesto humano após a goleada sobre o Real Betis por 5 a 2.

O Barcelona conquistou sua nona vitória consecutiva no Campeonato Espanhol, em partida realizada no estádio La Cartuja, no sábado, tendo Lamine Yamal como grande destaque, enquanto Fermín López seguiu apresentando atuações de alto nível e se tornou um dos elementos decisivos no triunfo da equipe catalã.





Pedido da avó decide a situação

A partida ganhou um caráter especial para Fermín, depois que um grande número de familiares residentes na província de Huelva se deslocou até Sevilha para apoiá-lo nas arquibancadas, algo que eles costumam fazer quando ele joga na Andaluzia.

As câmeras da rede DAZN captaram os familiares do jogador nas arquibancadas do estádio La Cartuja, antes de ele se dirigir a eles no fim do confronto para agradecer o apoio durante toda a partida. Enquanto conversava com eles, sua avó chamou sua atenção para uma menina que segurava um cartaz pedindo sua camisa, e lhe disse: "Meu filho, olhe para essa menina, ela veio de Huelva. Dê uma camisa a ela".

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Fermín não hesitou em atender ao pedido da avó e deu sua camisa à menina, em um gesto que a deixou muito feliz.

A menina, por sua vez, manifestou sua alegria por receber a camisa e revelou que Fermín López é seu jogador preferido no momento.

O meio-campista espanhol vive um bom momento, após superar um verão difícil, no qual sofreu uma lesão no metatarso do pé direito que o privou da chance de representar a seleção da Espanha na Copa do Mundo de 2026.

Fermín disputou 8 partidas no Campeonato Espanhol nesta temporada, 6 delas como titular, marcou 4 gols e deu 3 assistências, confirmando sua importância na escalação do técnico Hansi Flick.