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Gary Neville chegou ao limite ao vivo na TV enquanto via seu ex-clube, o Manchester United, sucumbir em uma humilhante derrota por 4 a 0 para o Liverpool em Anfield. O ex-lateral deixou os demais comentaristas perplexos ao dar tapas no próprio rosto para expressar sua incredulidade com a atuação defensiva.

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Expulsão e colapso defensivo provocam desabafo no estúdio

A passagem de Mauricio Pochettino pelo Manchester United sofreu um duro golpe, com o Liverpool dominando em Anfield. Os planos dos visitantes desmoronaram antes dos 10 minutos, quando Leny Yoro foi expulso por derrubar Alexander Isak depois que Matthijs de Ligt perdeu o posicionamento.

A linha defensiva titular, formada por Yoro, De Ligt e Lisandro Martinez, sofreu diante dos ataques incessantes. Nem mesmo a entrada de Harry Maguire conteve a pressão, enquanto o Liverpool expunha uma defesa enfraquecida por mais um verão de negligência.

Acompanhando a partida do estúdio da Sky Sports, Neville chegou ao limite na análise após o jogo. Seu desabafo inusitado fez Jamie Carragher rir e divertiu os demais integrantes da transmissão.

Assista ao vídeo

Ao analisar o colapso na Sky Sports, o ex-capitão do United criticou a linguagem corporal dos defensores. Segundo ele, a linha de defesa nunca parece alerta durante as partidas.

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"Nunca vejo nenhum deles atento, alerta, com cara de que tem alguma coisa funcionando aqui (aponta para a própria cabeça)", disse Neville. "Nunca vejo nenhum deles com essa expressão. Eles parecem assim..."

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Neville ficou olhando fixamente, sem expressão, por vários segundos. Depois, deu duas tapas no próprio rosto, dizendo "acorda" a cada vez, antes de concluir: "Você joga pelo Manchester United!"

Crise defensiva deixa Pochettino na zona de rebaixamento

A derrota deixa o United na zona de rebaixamento, com apenas uma vitória em 11 jogos da Premier League. A equipe também sofreu mais gols do que qualquer outra das cinco principais ligas europeias.

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Neville criticou especialmente a decisão de Pochettino de escalar De Ligt como titular após um ano afastado por lesão. O comentarista, porém, reconheceu a dificuldade de voltar a jogar depois de um ano parado.

"Tenho muita empatia por ele", acrescentou Neville. "É como jogar futebol depois de beber cerca de 3,4 litros. É uma sensação estranha. Tenho muita empatia por ele, é preocupante de ver."

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Pochettino precisa reconstruir a defesa com urgência

Pochettino tem pela frente a tarefa imediata de tirar o United da zona de rebaixamento e melhorar o desempenho após uma única vitória em 11 jogos no campeonato. Corrigir a defesa mais vazada das cinco principais ligas europeias será sua prioridade. Também será crucial administrar com cuidado a condição física de De Ligt após um ano afastado. Sem uma melhora rápida na defesa, o United corre o risco de se afundar ainda mais na luta contra o rebaixamento.