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A partida entre Pyramids e Maghreb de Fès, disputada na noite de sábado pela primeira rodada do Grupo D da Champions League da África, teve um bate-boca entre o técnico do clube egípcio, Rhulani Mokwena, e o preparador físico do time marroquino, Alexander Kobolani.

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O preparador dirigiu palavras duras ao treinador sul-africano e repetiu após o jogo: "Aqui é Fès, não é o Wydad. Aqui é Fès, não é o Wydad", em referência ao time vermelho que Mokwena já comandou, segundo um vídeo publicado pelo site Kooora Plus.

Segundo o site marroquino Elbotola, a frase provocou reações indignadas entre os torcedores do Wydad, que consideraram a menção ao nome do clube dessa forma uma ofensa ao time e a todos que fazem parte dele. Eles cobraram da diretoria do Maghreb de Fès um posicionamento sobre o episódio, além de um pedido oficial de desculpas, em respeito às relações entre os dois clubes marroquinos.

Mokwena não foi o único a se envolver em confronto com Kobolani. Durante a partida, houve um atrito entre o preparador físico e o zagueiro marroquino Mohamed Chibi, jogador do Pyramids, até que vários integrantes das duas equipes intervieram para conter a situação e evitar que ela se agravasse.

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Dentro de campo, o Pyramids venceu por 2 a 0. O time esperou até os 57 minutos para abrir o placar com Abdelrahman Magdy, que aproveitou um contra-ataque e mandou uma bomba para o fundo da rede. Depois, o reserva Ahmed Abdelkader marcou o segundo gol aos dois minutos dos acréscimos e garantiu os três pontos para os donos da casa.

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Com o resultado, o time egípcio assumiu provisoriamente a liderança do Grupo D, com 3 pontos e saldo de dois gols, enquanto o Maghreb de Fès segue sem pontuar na última colocação. A rodada inaugural será completada no domingo, com o confronto entre o Al-Hilal, do Sudão, e o Horoya, da Guiné.

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O Maghreb de Fès precisará corrigir o rumo rapidamente quando receber o Al-Hilal, do Sudão, no dia 5 de dezembro, pela segunda rodada. Já o Pyramids visita o Horoya no dia seguinte, em busca de uma segunda vitória que reforce sua posição na liderança do grupo e o aproxime da classificação para as quartas de final.

Mokwena chegou ao Wydad em julho de 2024, vindo do Mamelodi Sundowns. A passagem sem sucesso durou apenas nove meses, até que as partes decidiram rescindir o contrato de comum acordo em abril de 2025, após uma série de resultados negativos.

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Depois de passagens pelo MC Alger e pelo Al-Ittihad, da Líbia, Mokwena assumiu o Pyramids em julho de 2026, no lugar do croata Krunoslav Jurčić, para começar um novo desafio no Campeonato Egípcio. O início com o clube egípcio foi excepcional: ele conduziu o time a 16 vitórias seguidas nas primeiras 16 partidas em todas as competições, incluindo o triunfo por 2 a 0 sobre o Al Ahly pela liga nacional. No Campeonato Egípcio, o Pyramids tem 100% de aproveitamento nos nove primeiros jogos sob o comando de Mokwena.

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