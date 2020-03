Vídeo flagra Cristiano Ronaldo e Dybala criticando meio-campo da Juventus

Jogadores reclamaram dos companheiros de equipe no intervalo do jogo com o Lyon na Liga dos Campeões

Uma conversa entre Cristiano Ronaldo e Dybala no intervalo do jogo entre e , na última quarta-feira (25), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, promete aquecer o vestiário do clube italino.

No diálogo, divulgado pelo canal RMC Sport, pode ouvir-se o português reclamando de seus companheiros: "o meio-campo não nos acompanha, estamos sozinhos."

"Ninguém assume a responsabilidade", responde o argentino, ao que CR7 acrescenta: "se isto continuar assim na segunda parte não vamos conseguir nada", concluiu.

O Lyon surpreendeu a Juventus e venceu por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da UCL. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 17 de março em Turim para decidir a vaga nas quartas de final.