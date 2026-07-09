Vídeo: Fim da jornada... Marrocos é eliminado da Copa do Mundo pelas mãos da “incômoda” França

A seleção francesa garantiu sua classificação para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 após derrotar a seleção marroquina por 2 a 0, na partida que os colocou frente a frente nas quartas de final, repetindo assim a superioridade dos “Galo” sobre os “Leões do Atlante” nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, em um confronto que contou com uma atuação notável de Yassine Bono, apesar de ter sofrido dois gols, depois de defender um pênalti de Kylian Mbappé, que sofreu uma lesão que preocupou a delegação francesa, por receio de que ele ficasse de fora das próximas partidas.

A seleção francesa impôs seu domínio sobre a partida desde os primeiros minutos, e Kylian Mbappé quase abriu o placar aos quatro minutos, mas Yassine Bono defendeu seu chute com maestria, antes de o goleiro marroquino voltar a salvar uma cabeçada perigosa de Dayot Upamecano poucos segundos depois.



A superioridade francesa continuou em meio a tentativas consecutivas de Désiré Doué e Ousmane Dembélé, enquanto a seleção marroquina se limitou a alguns contra-ataques que não representaram perigo real para o gol de Mike Maignan.

O momento mais marcante ocorreu aos 25 minutos, quando o árbitro argentino Facundo Tiu marcou um pênalti a favor da França após uma falta de Nasser Mazraoui em Kylian Mbappé.

Mbappé se preparou para cobrar o pênalti aos 28 minutos, mas Yassine Bono continuou a brilhar: ele adivinhou o canto direito e defendeu a bola com maestria, mantendo o empate e dando ao Marrocos um grande impulso moral.



Apesar da resistência dos “Leões do Atlante”, a França continuou pressionando e quase abriu o placar antes do fim do primeiro tempo, quando Lucas Digne chutou com força e a bola acertou a trave, terminando a primeira etapa em empate sem gols.

No início do segundo tempo, o domínio francês continuou, até que Kylian Mbappé conseguiu desmontar a defesa marroquina aos 60 minutos, ao aproveitar um ataque organizado e chutar com força, mandando a bola para o fundo da rede e dando à sua seleção a vantagem no placar.



Mohamed Wahbi reagiu fazendo várias substituições, colocando em campo Sofiane Rahimi e Sofiane Amrabat, seguidos por Jassim Yassin e Zakaria El-Wahdi, na tentativa de empatar o jogo, mas a seleção francesa continuou a ditar o ritmo da partida.

Aos 66 minutos, a bola chegou a Ousmane Dembélé, que avançou até a entrada da área e chutou em direção ao gol, mandando a bola para o fundo da rede e marcando o segundo gol da seleção francesa.



A partida também contou com um cartão amarelo para Issa Diop, enquanto Didier Deschamps foi obrigado a substituir Kylian Mbappé aos 77 minutos após ele se lesionar, colocando Jean-Philippe Mateta em seu lugar, além de escalar Bradley Barcola no lugar de Désiré Doué.

Nos minutos finais, a seleção marroquina tentou voltar ao jogo e quase diminuiu a diferença aos 83 minutos, quando Ezzedine Ounahi chutou com força de fora da área, mas Mike Maignan brilhou e defendeu com maestria.

Um minuto depois, uma cabeçada de Naïl El Ainaoui passou rente à trave após um escanteio cobrado por Achraf Hakimi.

Por outro lado, a seleção francesa continuou a ameaçar o gol: Yassine Bono defendeu um contra-ataque de Bradley Barcola aos 88 minutos, antes de Jean-Philippe Mateta desperdiçar uma chance clara com uma cabeçada que passou por cima do travessão após um rebote de um escanteio.

Apesar de terem sido marcados seis minutos de acréscimos, o placar não se alterou, e o árbitro apitou o fim da partida, anunciando a vitória da França por 2 a 0 e sua classificação para as semifinais da Copa do Mundo de 2026, em meio a uma situação de apreensão quanto à lesão do capitão Kylian Mbappé.