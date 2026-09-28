Vídeo: falta lendária de Messi, mas o Columbus Crew rouba a partida aos 98 minutos

O Columbus Crew arrancou uma vitória emocionante diante do Inter Miami, atual campeão da Leagues Cup, ao superá-lo por 2 a 1, com um gol nos acréscimos marcado por Jamal Thiaré aos oito minutos do segundo tempo, em um confronto que teve uma atuação de destaque do craque argentino Lionel Messi.

Apesar da derrota de sua equipe, Messi ofereceu um lampejo técnico excepcional ao marcar o único gol do Inter Miami aos 33 minutos, de falta direta cobrada com o pé esquerdo de um ângulo difícil, com a bola parando no ângulo superior mais distante, em uma finalização que surpreendeu a defesa do Columbus, que esperava um cruzamento.

O gol elevou o número de Messi a 12 gols de falta direta com a camisa do Inter Miami em todas as competições, sendo 6 gols na temporada atual, além de chegar ao seu 21º gol na liga norte-americana, reforçando sua liderança na disputa pela Chuteira de Ouro com vantagem de 3 gols sobre Petar Musa, jogador do Dallas.

O craque argentino tentou ampliar a vantagem de sua equipe durante o segundo tempo, mas o goleiro do Columbus, Patrick Schulte, defendeu uma finalização de longa distância dele, enquanto outra tentativa passou ao lado da meta, antes de a partida caminhar para um final dramático.

O Inter Miami ficou atrás no placar depois que seu ex-atacante Josef Martínez marcou o gol que colocou o Columbus à frente, de pênalti, no primeiro tempo, após ser derrubado dentro da área por Yannick Bright, antes de Messi empatar para a sua equipe.

A missão do Miami ficou ainda mais difícil após a expulsão de seu jogador reserva Santiago Morales, permitindo que o Columbus aproveitasse a superioridade numérica nos instantes finais, quando Jamal Thiaré aproveitou o rebote do goleiro do Miami, Rocco Ríos Novo, e mandou para as redes, dando à sua equipe uma vitória valiosa.

A partida também teve azar para o Columbus, depois que a trave e o travessão pararam três tentativas separadas do jogador Anass Zaroury, antes de Thiaré decidir o confronto com um gol tardio, garantindo aos donos da casa três pontos importantes na luta pela classificação para as fases eliminatórias.

Com esse resultado, o Inter Miami ficou estacionado na terceira colocação da Conferência Leste, empatado em pontos com o New England Revolution, segundo colocado, e a 14 pontos do líder Nashville SC, enquanto o Columbus Crew subiu para a décima segunda posição, mantendo vivas as suas esperanças de chegar à fase de playoff.

A partida acontece antes de Messi viajar para a Argentina, onde se prepara para disputar seu último jogo com a camisa da seleção nacional diante de Benin, em um amistoso marcado para o dia 6 de outubro no estádio Monumental, em Buenos Aires, após anunciar sua aposentadoria dos jogos internacionais no fim de agosto.