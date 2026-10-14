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Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Vídeo: Ez Abde brilha na Champions League e leva o Betis a uma vitória emocionante sobre o Porto

Bétis x Porto
Bétis
Porto
Liga dos Campeões
A. Ezzalzouli
Espanha
Portugal
Marrocos

O Leão do Atlas marcou um golaço

O astro marroquino Abdessamad Ezzalzouli contribuiu para a vitória do Real Betis sobre o Porto por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, no estádio La Cartuja, em Sevilha, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Ezzalzouli abriu o placar para o Betis aos 47 minutos, quando acertou um belo chute de um ângulo difícil, que foi às redes e colocou a equipe espanhola em vantagem, em um lance que chamou a atenção.

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Mas o Porto respondeu com o gol de empate aos 54 minutos, marcado por Gabri Veiga, de falta, antes de Samu Omorodion ampliar para a equipe portuguesa aos 61, virando o jogo a favor dos visitantes.

O Betis voltou à partida depois que Cucho Hernández marcou o gol de empate (2 a 2), aos 74 minutos, após passe de Antony, antes de o veterano Isco decidir o confronto ao fazer o gol da vitória de pênalti, aos 84 minutos.

Com esse triunfo, a equipe andaluza chegou a 6 pontos em duas partidas, ocupando a nona colocação na tabela de classificação da Liga dos Campeões, enquanto o Porto permaneceu sem pontuar após duas derrotas, figurando na 30ª posição.


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