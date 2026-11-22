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O zagueiro Leny Yoro, do Manchester United, deu ao argentino Mauricio Pochettino um início catastrófico em sua nova missão no clube, ao receber o cartão vermelho direto aos oito minutos do confronto contra o Liverpool, disputado neste domingo, em Anfield, pela 11ª rodada da Premier League.

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A expulsão do zagueiro francês aconteceu depois que ele derrubou Alexander Isak, atacante do Liverpool, quando o centroavante saía cara a cara com o gol. Com isso, o Manchester United se viu obrigado a jogar com dez jogadores após apenas 8 minutos de partida, um golpe precoce que bagunçou os planos do técnico argentino.

As imagens da transmissão mostraram a irritação e o nervosismo de Pochettino à beira do campo , depois de se ver em uma situação nada invejável em sua primeira partida pelo Manchester United. O início que ele esperava ser perfeito se transformou em um pesadelo precoce por causa de um erro defensivo que custou ao time a perda de um de seus jogadores.

O Liverpool não demorou a aproveitar a vantagem numérica. Dominik Szoboszlai marcou o primeiro gol dos donos da casa aos dez minutos, na cobrança de falta marcada após a infração de Leny Yoro, colocando o time da casa na frente e dificultando ainda mais a missão dos visitantes.

O gol aumentou a pressão sobre Pochettino, que esperava comandar o Manchester United em um início forte diante do arquirrival. Em vez disso, viu seu time atrás no placar e com dez jogadores nos primeiros minutos, o que o obrigou a lidar rapidamente com uma situação tática complicada que não estava em seus planos antes do apito inicial.

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Bastaram mais três minutos para o treinador argentino sofrer um novo golpe: Florian Wirtz marcou o segundo gol do Liverpool aos 13 minutos, deixando o time de Anfield em vantagem de 2 a 0, em meio a um desmoronamento precoce do Manchester United.

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A missão do Manchester United ficou ainda mais complicada após o segundo gol, sobretudo porque a equipe não teve tempo suficiente para se reorganizar ou lidar com os efeitos da expulsão precoce, enquanto o Liverpool explorava os espaços e a superioridade numérica para impor sua superioridade nos primeiros minutos.

Os minutos iniciais da partida se transformaram em um teste duro para Pochettino, que assumiu o cargo com a ambição de recolocar o Manchester United no caminho certo, mas se viu obrigado a encontrar soluções rápidas para tirar seu time de uma enrascada precoce diante de um adversário que aproveitava cada oportunidade para aumentar o sofrimento do rival.

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O técnico argentino mexeu no time aos 22 minutos, em meio a uma avalanche de ataques do Liverpool, tirando Bryan Mbeumo e colocando o zagueiro Harry Maguire para devolver o equilíbrio ao Manchester United.

O confronto contra o Liverpool representava o primeiro teste de Pochettino desde que assumiu o comando do Manchester United no lugar de Michael Carrick, depois que a diretoria decidiu contratar o treinador argentino durante a pausa para a data Fifa, na tentativa de mudar o rumo da equipe após o início irregular de temporada.

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No entanto, o roteiro da partida colocou o novo treinador diante de um desafio excepcional, já que três fatores se juntaram contra ele logo cedo: a expulsão precoce de Yoro, a desvantagem com o gol de Szoboszlai e, em seguida, o segundo gol sofrido, marcado por Wirtz. Assim, Pochettino se viu obrigado a resolver uma crise tática e psicológica antes do primeiro quarto de hora de sua estreia.

Dessa forma, o início de Pochettino no Manchester United virou um verdadeiro pesadelo diante do Liverpool, já que os erros dos primeiros minutos colocaram a equipe sob enorme pressão, enquanto os donos da casa conquistaram uma vantagem precoce que os deixou mais perto de impor seu domínio no confronto.