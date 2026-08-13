Vídeo: expulsão e abandono em amistoso - atitude estranha de Arbeloa antes do início da Premier League

O Fulham, comandado por seu novo técnico Álvaro Arbeloa, abandonou uma partida amistosa de preparação para o início da nova temporada, e o Málaga foi coroado campeão da Copa Costa do Sol sem que houvesse disputa de pênaltis.

A partida terminou empatada (2 a 2) no tempo normal, mas os comandados do técnico Álvaro Arbeloa decidiram não participar da cobrança de pênaltis depois de um pênalti marcado contra eles aos 90 minutos.

De sua parte, o ex-treinador do Real Madrid protestou com veemência, e o árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias não teve outra opção a não ser expulsá-lo, segundo noticiou o jornal "Mundo Deportivo".

A partida começou mal para o Málaga, já que Adrián Niño precisou deixar o campo por causa de uma lesão, o que gerou preocupação, uma vez que a equipe visitará o estádio Metropolitano dentro de uma semana para enfrentar o Atlético de Madrid e conta com uma série de desfalques.

Óscar Pop e David Larrubia, pontas do Fulham e do Málaga, respectivamente, foram os mais efetivos em uma fase inicial com poucas oportunidades, até que Sessegnon marcou de cabeça na segunda trave para colocar a equipe inglesa em vantagem (0 a 1).

Depois de sofrer o gol, o Málaga respondeu com uma bela jogada de Larrubia, e Chupi finalizou a jogada com um chute preciso no fundo das redes.

Após o intervalo, os comandados do Málaga mantiveram sua atuação de destaque, mas sofreram outro gol, desta vez de Iwobi.

Com oito substituições adicionais, a equipe da casa recuperou sua vitalidade e seu ímpeto e, aos 90 minutos, Eneko Jauregi marcou de pênalti após um toque para empatar o placar (2 a 2).

A vitória ficou com os donos da casa após a recusa da equipe inglesa em disputar os pênaltis, e foi justamente o pênalti nos minutos finais que acendeu a fúria de Álvaro Arbeloa, que se recusou a comparecer à coletiva de imprensa após a partida.

Arbeloa assumiu o comando do Fulham neste verão, após sua experiência com o Real Madrid, e se prepara para iniciar sua trajetória oficial com a equipe inglesa em confronto com o Chelsea no dia 24 de agosto deste ano, na primeira rodada da Premier League.



























