Ao ser questionado por Akinfenwa para nomear o adversário mais difícil que enfrentou, Van Dijk respondeu: "Eu [escolheria] Lionel Messi. Sem dúvida, o melhor jogador de todos os tempos. Ele e Cristiano Ronaldo, obviamente, foram incríveis. Se eu tiver que citar na Premier League, há tantos atacantes bons, mas eu dou a eles o respeito e os aplausos que merecem, os dois que acabei de mencionar."

O bicampeão da Premier League então apontou Isak como um nome a ser observado na temporada 2026-27, antes de prever uma campanha positiva sob o comando do novo técnico Andoni Iraola. Dando sua opinião sobre o início que o espanhol teve em seu trabalho à frente do Anfield, Van Dijk acrescentou: "Ele é um técnico muito exigente, que [nos] treina bastante. Acho que isso é uma coisa boa.

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"Ele quer jogar um bom futebol, mostrar intensidade e se divertir com isso. Ele se comunica pela não comunicação, se você entende o que quero dizer. E sua comissão, ele trabalha bem junto [com ela] e acho que [com ele nesta temporada] vai dar certo."

Ao ser questionado para citar um momento que lhe deu arrepios durante seu período como jogador do Liverpool, com Van Dijk tendo chegado vindo do Southampton em 2018, ele relembrou: "Tottenham, quando vencemos a liga. Para mim, pessoalmente, você sente que o momento está se construindo.

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"Você vai se aproximando daquele jogo, lembro de dizer na semana que antecedeu a partida que queria todo mundo vestindo vermelho no estádio. O estádio nunca esteve tão bonito quanto naquele dia. O sol estava brilhando, perdendo por um a zero, aliás, [Dominic] Solanke, tinha que ser ele, quatro a um, foi incrível. Fiquei emocionado, derramei algumas lágrimas. Foi muito especial estar ali, You'll Never Walk Alone, em frente à Kop, um dia incrível."

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