Mohamed Adel, ex-árbitro internacional egípcio, considera que a seleção egípcia não sofreu nenhuma injustiça arbitral na partida contra a Argentina, na noite de ontem, terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo após uma derrota dramática por 3 a 2 para a Argentina, apesar de ter estado à frente no placar por dois gols a zero até os 79 minutos da partida.

A partida, comandada pelo árbitro francês François Litxer, contou com várias decisões arbitrais polêmicas, o que provocou a indignação da comissão técnica liderada por Husam Hassan e dos jogadores dos Faraós, especialmente após a validação do terceiro gol decisivo da Argentina aos 90+2 minutos.

Por sua vez, Mohamed Adel comentou sobre a polêmica arbitral em uma entrevista por telefone ao canal “TEN”, dizendo: “Acho que não perdemos por causa da arbitragem; logicamente, com essa decisão, estávamos ganhando por 2 a 0 até os 80 minutos”.

E acrescentou: “No gol anulado do Egito, houve uma falta contra Marwan Attia no início da jogada, e o VAR chamou o árbitro e mostrou a ele a imagem da pisada no pé; portanto, o árbitro estava certo em sua decisão de anular o gol”.

E continuou: “Essa jogada é totalmente diferente da de Mohamed Salah antes do terceiro gol da Argentina. No gol anulado, a pisada ocorreu quando a bola estava com um jogador argentino, ao contrário da jogada de Salah, em que o zagueiro argentino interceptou a bola primeiro e, em seguida, houve um contato físico natural que não justificava a intervenção do VAR”.

Sobre a jogada em que Hamdi Fathi foi puxado dentro da área antes do terceiro gol da Argentina, o ex-árbitro internacional explicou: “A puxada não teve impacto, no sentido de que não impediu o jogador de pegar a bola nem de marcar um gol. Essa jogada se repete em muitos jogos e os árbitros nem prestam atenção nela”.

E continuou: “Começamos a culpar o árbitro depois que perdemos; prova disso é que nenhum jogador ou membro da comissão técnica contestou a arbitragem enquanto estávamos na frente no placar”.

E concluiu: “A principal causa da derrota não foi, de forma alguma, a arbitragem, mas sim o esgotamento físico e mental nos últimos minutos, o que resultou em três gols sofridos consecutivos”.







