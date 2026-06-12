A seleção do México estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma importante vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul, em uma partida de abertura que contou com momentos emocionantes no Estádio Azteca; no entanto, o primeiro gol teve um toque especial que trouxe à memória lembranças da edição de 2010.

O mexicano Julián Quiñones marcou o primeiro gol aos nove minutos, antes de comemorar de uma forma que chamou a atenção, ao reproduzir a famosa dança que os jogadores da África do Sul fizeram após o gol contra o México na abertura da Copa do Mundo de 2010, em uma cena descrita como uma “resposta histórica” a um momento de 16 anos atrás.

Quionis, que teve uma excelente temporada de gols pelo Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, após marcar 33 gols, comemorou diante da torcida do Estádio Azteca com uma série de movimentos inspirados nas antigas comemorações “Pavana Pavana”, em uma referência direta ao confronto de abertura de 16 anos atrás, que terminou em empate de 1 a 1 entre as duas seleções.

Ao contrário da edição de 2010, em que o México demorou a marcar até o segundo tempo, desta vez os anfitriões precisaram de apenas 9 minutos para balançar as redes, depois que Kenyonis aproveitou um erro defensivo na construção do ataque para colocar a bola entre as pernas do goleiro Ronwyn Williams.

Em uma partida cheia de reviravoltas, Raúl Jiménez ampliou a vantagem do México com o segundo gol aos 67 minutos, enquanto o confronto também terminou acirrado após a distribuição de três cartões vermelhos, levando “El Tri” a vencer por 2 a 0 e liderar o Grupo A pelo saldo de gols.