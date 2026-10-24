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Vídeo: Esperánce rejeita surpresa líbia e conquista classificação dramática que estende sua série a 11 temporadas

Esperance x Asswehly SC
Esperance
Asswehly SC
CAF Champions League Qualification
Tunísia
Líbia

3 pênaltis perdidos salvam o campeão tunisiano...

O Espérance da Tunísia garantiu sua vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da África na temporada 2026-2027, pela 11ª vez consecutiva, após vencer o visitante Al Swehly, da Líbia, nos pênaltis por 3 a 1, depois de encerrar o tempo normal com vitória por 1 a 0 no Estádio Olímpico de Radès.

As duas equipes empataram por 1 a 1 no placar agregado, depois de o Al Swehly vencer pelo mesmo resultado na ida, em Misrata, antes de o Espérance carimbar o passaporte para a classificação graças à grande atuação de seu goleiro Bechir Ben Said.

Imed Faraj marcou o único gol do Espérance aos sete minutos, aproveitando uma falha defensiva, para dar a vantagem ao seu time cedo. 

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Apesar da pressão dos donos da casa e do desperdício de diversas chances, a defesa do Al Swehly resistiu até o fim da partida.

Nos pênaltis, os jogadores do Al Swehly desperdiçaram 3 cobranças, enquanto marcaram para o Espérance Lucas Ribeiro, Moez El Haj Ali e Adam Alilat, para que a equipe tunisiana mantenha sua presença ininterrupta na fase de grupos desde a temporada 2016-2017, após ter sido campeã nos anos de 2018 e 2019.

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