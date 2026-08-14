Vídeo: especialista responde. O Al-Hilal marcou seu primeiro gol na Roshan a partir de um erro de arbitragem?

Um especialista em arbitragem revelou a legitimidade do primeiro gol do Al-Hilal na Saudi Pro League durante a temporada 2026-2027, contra o Al-Faisaly.
O Al-Hilal enfrentou o Al-Faisaly, recém-promovido à Saudi Pro League, na noite de sexta-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade, pela primeira rodada da competição.
O atacante francês Karim Benzema abriu o placar para o Al-Hilal aos 19 minutos de partida, em cobrança de pênalti marcado pelo árbitro após a revisão no VAR, por toque de mão de um zagueiro do Al-Faisaly dentro da área.
O ex-árbitro egípcio Mohamed Kamal Richa endossou a decisão do árbitro espanhol Jesús Gil, apontando a existência de um pênalti correto para o Al-Hilal.
Richa afirmou em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiah": "Aos 18 minutos, pênalti correto para o Al-Hilal".
E explicou: "O braço de Al-Shinqiti, lateral do Al-Faisaly, estava fora do contorno do corpo e aumentou seu volume, interceptando a trajetória da bola, e por isso é necessário marcar o pênalti".