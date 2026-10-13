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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images
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Vídeo: especialista em arbitragem responde: o Al Hilal foi prejudicado em um segundo pênalti diante do Al Sadd?

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O Zamalek venceu por 2 a 0

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  A tecnologia do árbitro de vídeo salvou o Al Sadd, do Catar, de sofrer um terceiro gol na partida contra o Al Hilal, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Aos 80 minutos, Boualem Khoukhi, jogador do Al Sadd, afastou a bola de dentro da área de sua equipe, mas seu pé atingiu a cabeça do jogador do Al Hilal, Theo Hernández, que caiu no gramado.

O árbitro japonês Yusuke Araki assinalou pênalti, em meio a protestos dos jogadores do Al Sadd, e, após consultar a tecnologia do árbitro de vídeo, anulou a decisão de marcar a penalidade.



Por sua vez, o analista de arbitragem do jornal Al Jazeera, o ex-árbitro internacional Saad Al Kathiri, afirmou: "A anulação do pênalti marcado para o atacante do Al Hilal aos 80 minutos, após a consulta à tecnologia do árbitro de vídeo, foi uma decisão correta".

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E acrescentou: "O zagueiro do Al Sadd conseguiu jogar a bola antes do contato com o atacante, e a decisão de seguir com o jogo foi correta".

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Vale lembrar que a partida terminou com a vitória do Al Hilal por 2 a 0, com gols de  Ollie Watkins (40') e Rúben Neves (65', de pênalti).