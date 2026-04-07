Vídeo: Especialista em arbitragem responde... O Al-Ahly merecia um pênalti contra o Ceramica Cleopatra?

O ex-árbitro internacional Mahmoud El-Banna deu sua opinião sobre a jogada polêmica na partida entre Al-Ahly e Ceramica Cleopatra, na noite desta terça-feira, pelo Campeonato Egípcio.

O Al Ahly caiu na armadilha do empate contra o Ceramica Cleopatra, com o placar de 1 a 1, no confronto que os reuniu nesta terça-feira, no Estádio Al-Mokawloon Al-Arab, pela primeira rodada da fase final do Campeonato Egípcio.

O tempo de acréscimo foi marcado por grande polêmica arbitral, após o Al Ahly ter reclamado um pênalti por uma mão de um jogador do Ceramica. O árbitro da partida, Mahmoud Wafa, recorreu ao VAR, analisou a jogada e confirmou que não havia pênalti.

A decisão provocou uma onda de indignação, e os jogadores do Al-Ahly protestaram veementemente contra o árbitro após o apito final, levando o árbitro a sair sob escolta policial.

Por sua vez, Mahmoud Al-Banna disse, à Modern mti TV, que o árbitro Mahmoud Wafa não havia marcado nada inicialmente e foi chamado pelo VAR para rever a jogada.

Ele continuou: “Mostrei ao árbitro um ângulo atrás do gol, que é enganador, e não deixou claro se a mão estava estendida em relação ao corpo ou não”.

E continuou: “A imagem mais clara foi a do ângulo de impedimento, que mostrou que o jogador estava tentando desviar a bola, levando a mão para trás, e a mão não fez nenhum movimento lateral para ampliar o corpo”.

Mahmoud Al-Banna concluiu: “Portanto, a decisão de não marcar pênalti foi correta, pois o jogador tentou evitar tocar na bola, e, nesse ponto, a decisão final do árbitro foi correta”.

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