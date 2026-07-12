Vídeo... Especialista em arbitragem faz uma revelação bombástica: neste caso, a partida entre Inglaterra e Noruega deve ser repetida

Um especialista em arbitragem afirmou que a partida entre Noruega e Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, deve ser repetida caso se confirme o que ocorreu durante o confronto.

Os jogadores da Noruega protestaram junto ao árbitro francês Clément Turpin após o gol de Jude Bellingham, nos acréscimos do primeiro tempo, que empatou o jogo em 1 a 1 para a Inglaterra no Hard Rock Stadium, em Miami.

As imagens do chute de saída do goleiro Orian Niland, que deu início à jogada que resultou no gol de Bellingham, mostraram que a trajetória da bola pareceu mudar repentinamente antes de cair nos pés do meio-campista inglês Elliot Anderson.

De acordo com as regras do jogo, isso deveria ter levado à interrupção da partida e à sua retomada com um tiro de bola ao chão; no entanto, a Federação Internacional de Futebol (FIFA), esclareceu em comunicado oficial que um sensor embutido na bola — a mesma tecnologia usada para anular um gol na derrota da Croácia para a Portugal nas fases eliminatórias anteriores do torneio — não detectou qualquer indício de que a bola tivesse batido na rede.

Por sua vez, o especialista em arbitragem Fahd Al-Mardasi afirmou, em declarações à televisão: “A FIFA esclareceu em seu comunicado que o sensor da bola, na jogada do gol de Bellingham contra a Noruega, não registrou nenhum contato com a rede... mas, se houver uma falha nesse sensor, a partida deve ser repetida”.

E continuou: “Essa é uma situação difícil que não queremos ver em nenhuma partida, mas, se o sensor estiver com defeito, a partida deve ser repetida”.







