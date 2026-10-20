O Barcelona conseguiu o empate por 1 a 1, em sua partida contra o anfitrião Paris Saint-Germain, na terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Désiré Doué abriu o placar para a equipe francesa, aos 38 minutos, resultado com que terminou o primeiro tempo.

No segundo tempo, o Barça pressionou e lançou mais de um ataque perigoso, até que o lateral-direito Xavi Espart conseguiu marcar o gol de empate, aos 55 minutos.





O gol veio de um passe especial de Fermín López, levando Espart a arrancar e chutar para o fundo das redes.





A rede de estatísticas "Statsdufoot" afirmou, por meio de sua conta no "X": "Espart se tornou o 15º jogador a marcar pelo Barcelona na Liga dos Campeões da Europa antes de completar 20 anos".







