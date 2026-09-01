O astro do Real Madrid sonha em receber uma boa notícia na próxima quinta-feira, para escapar do fantasma da prisão e de um longo afastamento do futebol.

O Ministério Público da Espanha pediu uma pena de dois anos e meio de prisão para o zagueiro do Real Madrid, Raúl Asencio, antes de abrir uma porta para evitar a punição, com a condição de que ele apresente um pedido de desculpas às vítimas.

De acordo com o jornal "As", Raúl Asencio ainda se recupera dos problemas físicos que o atrapalharam no início da temporada e está fazendo uma pausa no futebol.

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E, a menos que surja alguma circunstância imprevista, ele está previsto para comparecer ao tribunal de San Bartolomé de Tirajana, em sua cidade natal, Gran Canaria, na próxima quinta-feira, às nove horas da manhã no horário local, na esperança de ser absolvido da acusação de violação de privacidade que lhe é imputada por ter exibido um vídeo comprometedor.

O vídeo mostra uma jovem, que era menor de idade na época, ao lado de outra mulher e de três de seus ex-companheiros da academia de base do Real Madrid: Ferran Ruiz, Andrés García e Juan Rodríguez.

Esses fatos remontam ao verão de 2023, em um clube de praia no sul da ilha de Gran Canaria, onde os jogadores de futebol passavam alguns dias de suas férias.

Asencio, que não participou do vídeo nem apareceu nas imagens comprometedoras que ali foram registradas, exibiu o vídeo a um terceiro, o que levou à denúncia.

Mas agora ele pode ser absolvido das acusações judiciais após três anos. Do ponto de vista legal, é necessário documentar a aceitação do pedido de desculpas pelas duas vítimas — as duas jovens que apareceram no vídeo —, enquanto o Ministério Público, a menos que surja alguma circunstância imprevista, deverá retirar as acusações contra o próprio Asencio, eliminando assim qualquer responsabilidade criminal do zagueiro do Real Madrid.

Asencio é acusado de cometer crimes semipúblicos contra a privacidade, para os quais a lei espanhola prevê a possibilidade de retirada das acusações ou da responsabilidade criminal a partir do momento em que as duas vítimas aceitem formalmente o pedido de desculpas.

Enquanto isso, o processo contra Ferran Ruiz, Andrés García e Juan Rodríguez continua, já que o perdão das vítimas não foi levado em consideração devido à diferença dos crimes; neste caso, alega-se a distribuição de material pornográfico infantil.

E o Ministério Público não aceita o perdão das vítimas como fator atenuante. A jovem que apareceu no vídeo disse, em entrevista exclusiva ao jornal "As": "Ninguém vai me fazer sentir culpa. A culpa é deles".

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