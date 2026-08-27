Vídeo: vergonha na Liga dos Campeões — gestos obscenos e confusão na partida entre Fenerbahçe e Lyon

A noite de quarta-feira foi para esquecer em Lyon, onde o Fenerbahçe eliminou o Olympique Lyonnais e se classificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os gols de Moriki e Archie Brown dificultaram a missão de classificação da equipe francesa, que não conseguiu chegar ao empate apesar do gol de Malick Fofana, despedindo-se assim da competição.

Após uma partida acalorada, Matteo Guendouzi, jogador do Fenerbahçe, entrou em uma discussão verbal com Antônio Ferreira, treinador de goleiros do Lyon. Durante o jogo, houve um atrito entre Guendouzi, ex-jogador do Olympique de Marseille, e a torcida da equipe da casa.

Segundo Guendouzi, a torcida ofendeu sua família, e ele respondeu com gestos obscenos.

Com o apito final, e enquanto Guendouzi se dirigia à área de concentração dos torcedores do Fenerbahçe, ele foi confrontado por Antônio Ferreira, treinador de goleiros do Lyon.

Essa atitude se mostrou um erro, pois os companheiros de Guendouzi conseguiram atingi-lo e cercá-lo na entrada do túnel que leva aos vestiários, ampliando o círculo de violência entre as duas equipes, em cenas que se espalharam pelas redes sociais.

Seu companheiro de seleção nacional, Corentin Tolisso, jogador do Lyon, criticou a atitude de Guendouzi.

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E disse: "Eu simplesmente disse a ele para comemorar com sua equipe e permanecer humilde após a vitória. Deixe a torcida do Lyon em paz, eles já estão frustrados o suficiente. Acho esse comportamento irresponsável. Espero que ele aprenda com isso".

Por sua vez, Guendouzi disse: "Como vocês sabem, quando 60 mil pessoas insultam sua família, sua mãe, seus filhos, ainda antes da partida, e ninguém da equipe de arbitragem pede à torcida que fique em silêncio... porque eu sei que, na França, quando esse tipo de coisa acontece, chegam a um ponto em que falam com a torcida e a partida pode ser interrompida".

E prosseguiu: "Durante 90 minutos, e ainda mais durante o aquecimento, eles insultaram minha família. É algo que afeta você profundamente".

E continuou: "Se querem brincar, isso tem que ser recíproco. Eles insultaram minha mãe e minha família, o que considero uma falta de respeito. Além disso, se não podemos mais comemorar da maneira que queremos, acho isso lamentável".

E acrescentou: "Todos sabem que eu torço pelo Olympique de Marseille, e nunca escondi isso. É só uma brincadeira, eles insultaram minha família".

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