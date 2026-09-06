Vídeo: episódio bizarro; árbitro agride jogador no Campeonato Brasileiro

A partida entre Fluminense e Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro, teve clima tenso e entradas violentas, mas houve um episódio que gerou grande polêmica.

O Fluminense venceu o Vasco da Gama por 1 a 0 no Maracanã e, durante a partida, ao tentar apartar uma discussão verbal entre o atacante do Fluminense, Canobbio, e o meio-campista do Vasco da Gama, Souza, o árbitro Davi Lacerda se aproximou de Canobbio e o atingiu com o peito.









O atacante Hulk expressou a frustração da equipe e criticou duramente a conduta do árbitro em campo, mencionando uma acalorada discussão verbal entre a arbitragem e o atacante Canobbio.

Hulk afirmou: "Em um jogo desse tamanho, um dos maiores clássicos do Brasil, não dá para o árbitro não ter personalidade. Isso é inaceitável. Se vocês olharem aquele lance em que o Canobbio estava correndo em direção à bola, o árbitro deu uma peitada nele; eu nunca vi algo assim no futebol em nenhum lugar do mundo. O árbitro batendo em um jogador".

O primeiro tempo terminou com dois jogadores do Vasco da Gama tendo recebido dois cartões amarelos, contra três cartões amarelos para jogadores do Fluminense.







