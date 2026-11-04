Uma partida de futebol no Brasil entrou para o Guinness World Records após registrar 51 expulsões.

O jornal "Marca" informou que a partida entre Uberlândia e Mamoré, pelo Campeonato Mineiro Sub-20, teve 51 jogadores expulsos.

O jogo foi interrompido aos 54 minutos, após uma briga violenta da qual participaram praticamente todos os presentes em campo.

Esse número supera o recorde mundial registrado no Guinness World Records, que era de 36 expulsões, marca anteriormente alcançada em uma partida de futebol na Argentina, em 2011.

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A partida, que era o jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão Sub-20, não foi concluída.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram claramente que a briga, iniciada aos 54 minutos, ocorreu perto do banco de reservas do Uberlândia, onde jogadores e membros da comissão técnica das duas equipes trocaram ofensas e socos, chegando os gandulas a participar da confusão.

A situação explodiu depois que o Mamoré marcou um gol, deixando o placar em 1 a 3. Segundo o jornal brasileiro "O Tempo", Davi Fernandes Bittencourt fez gestos provocativos em direção ao banco de reservas do Uberlândia, e isso foi seguido por um caos generalizado.

O árbitro encerrou a partida com a expulsão de 51 pessoas: 43 jogadores e oito membros da comissão técnica.

Enquanto isso, o estádio Parque do Sabiá se transformou em ruínas, apesar da intervenção da Polícia Militar de Minas Gerais.

O diretor do estádio relatou os danos causados às instalações e solicitou a intervenção da polícia.

De acordo com o relatório, cerca de 14 portas foram danificadas, além de pias, torneiras, chuveiros, vasos sanitários, armários, bancos de madeira e fiação elétrica. Também foram danificadas as macas, junto com duas banheiras de hidromassagem.