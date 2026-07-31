O ponta belga Jérémy Doku abriu as portas dos bastidores de sua participação na Copa do Mundo de 2026, revelando detalhes do conturbado mês de junho que viveu entre a doença e a emergência familiar, em episódios que roubaram os holofotes mais do que sua atuação dentro de campo.

Doku entrou no torneio com grandes ambições, mas esbarrou em uma infecção respiratória aguda que o impediu de participar da partida da segunda rodada da fase de grupos contra o Irã, que terminou empatada sem gols, sem que se anunciasse na época que seu estado era muito pior do que o esperado.

Em declarações pela sua conta no Instagram, como prévia de um documentário que exibirá no domingo em seu canal no YouTube, Doku afirmou: "Nunca senti uma dor assim na vida, não conseguia me mexer e tive vontade de chorar. Era uma da manhã quando fui obrigado a ir ao pronto-socorro".

Viagem a Londres: o nascimento de Bryce e a polêmica

A emoção da Copa de Doku não parou na doença; em meio ao torneio, ele recebeu uma notícia que virou tudo de cabeça para baixo: o nascimento de seu primeiro filho. O jogador relata: "Acordei de repente, alguém me disse que minha esposa estava em trabalho de parto. Pensei na hora: preciso ver meu filho".

De fato, Doku deixou a concentração da Bélgica em uma viagem rápida a Londres e conseguiu segurar seu filho Bryce nos braços. A visita relâmpago provocou, sem intenção, uma ampla polêmica na Bélgica sobre o papel do jogador como pai e a presença no parto durante a participação em um grande torneio. Doku comenta: "Agora me esforço ao máximo para ser o melhor pai possível".

Eliminação nas quartas de final e arrependimento pelo impacto

No plano esportivo, Doku admitiu que não estava em suas melhores condições físicas e técnicas e não conseguiu deixar a marca que desejava. A seleção da Bélgica se despediu do torneio nas quartas de final com a derrota por 2 a 1 para a Espanha, que seguiu depois para conquistar o título.

Doku encerrou suas declarações dizendo: "Eu gostaria de ter tido um impacto maior durante este torneio. Nunca vou esquecer a Copa do Mundo de 2026".