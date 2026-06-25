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VÍDEO: Entrevista exclusiva com José Mourinho sobre seu retorno ao Real Madrid, Lionel Messi, o sonho da Inglaterra na Copa do Mundo e muito mais no podcast “Beast Mode On”

J. Mourinho
Real Madrid
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L. Messi
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O novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, participa do podcast “Beast Mode On” ao lado de Adebayo Akinfenwa para falar em exclusivo sobre seu retorno sensacional ao gigante da La Liga, a Copa do Mundo e se a Inglaterra conseguirá finalmente pôr fim a 60 anos de sofrimento, além de algumas das experiências alegres e dolorosas que viveu como técnico até o momento. Mourinho também fala abertamente sobre sua passagem pelo Tottenham e a natureza polêmica de sua demissão poucos dias antes da final da Copa da Liga, entre muitos outros temas intrigantes neste episódio imperdível do premiado podcast.

José Mourinho participou do podcast “Beast Mode On” como parte de sua parceria com a Coca-Cola, cujo projeto “Jose vs Mourinho” apresenta duas versões geradas por IA do icônico técnico se enfrentando em debates diários sobre temas da Copa do Mundo durante toda a fase final.

Clique no botão “play” acima para assistir ao episódio completo ⬆️

O podcast “Beast Mode On” está disponível no YouTube e no Spotify, com todos os episódios gratuitos para assistir e ouvir agora.

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