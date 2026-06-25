VÍDEO: Entrevista exclusiva com José Mourinho sobre seu retorno ao Real Madrid, Lionel Messi, o sonho da Inglaterra na Copa do Mundo e muito mais no podcast “Beast Mode On”

José Mourinho participou do podcast “Beast Mode On” como parte de sua parceria com a Coca-Cola, cujo projeto “Jose vs Mourinho” apresenta duas versões geradas por IA do icônico técnico se enfrentando em debates diários sobre temas da Copa do Mundo durante toda a fase final.

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O podcast “Beast Mode On” está disponível no YouTube e no Spotify, com todos os episódios gratuitos para assistir e ouvir agora.