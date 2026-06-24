Vídeo: Entre Mohaim e Al-Breik... Os gols contra são uma marca registrada nas partidas do Catar na Copa do Mundo

Parece que os gols contra se tornaram a marca registrada das partidas do Catar na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A seleção do Catar, conhecida como “Al-Anabi”, estreou na Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 contra a Suíça.

O Catar conseguiu o empate nos últimos segundos com um gol contra marcado por Miro Mohaim, que mandou a bola para o próprio gol aos 94 minutos.

Na segunda partida, o Catar perdeu para o Canadá por 6 a 0, sendo que o jogador da seleção catariana, Mohammed Al-Mannai, marcou um dos gols contra na 75ª minuto.

Já o terceiro jogo foi contra a Bósnia e Herzegovina hoje, na terceira rodada da fase de grupos, e também contou com um gol contra.

Sultan Al-Breik, jogador do Catar, marcou um gol contra aos 34 minutos, confirmando que os gols contra estão sempre presentes nas partidas da seleção do Catar na Copa do Mundo.







