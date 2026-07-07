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Vídeo: Encontro entre os grandes... Um momento incrível entre Messi e Salah antes do início do confronto na Copa do Mundo

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
L. Messi
M. Salah
Argentina
Egito
EUA

A partida vale uma vaga na final da Copa do Mundo

Os minutos que antecederam o início da partida entre Egito e Argentina, nesta terça-feira à noite, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, foram palco de um momento incrível entre os capitães das duas seleções, Mohamed Salah e Lionel Messi.

Enquanto os jogadores se preparavam para entrar em campo, no túnel que leva ao estádio, Messi e Salah se encontraram.

Os dois jogadores fizeram questão de se abraçar, em meio à grande alegria dos dois grandes astros.



Salah liderou a escalação da seleção egípcia para a partida de hoje, que ficou assim:

Goleiro: Mostafa Shobier.

Defesa: Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Rami Rabia e Mohamed Hani.

Meio-campo: Marwan Attia, Muhannad Lashin e Imam Ashour.

Ataque: Mohamed Salah, Haitham Hassan e Zico.

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