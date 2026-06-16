O empate em 2 a 2 marcou o confronto entre Irã e Nova Zelândia, na partida que os reuniu na primeira rodada da disputa do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026, intensificando ainda mais a disputa no grupo que também conta com as seleções do Egito e da Bélgica.

A seleção iraniana entrou com tudo e pressionou em todas as linhas, mas a equipe neozelandesa surpreendeu e conseguiu abrir o placar logo no início, com Elija Gast, aos sete minutos, após aproveitar um passe preciso de Chris Wood e mandar a bola para o fundo da rede do goleiro Alireza Beiranvand.

A seleção iraniana tentou se recuperar com várias investidas ofensivas, sendo a mais notável um chute de Mehdi Taremi que acertou a trave, antes de Ramin Rezaeian conseguir o empate aos 32 minutos, aproveitando um rebote dentro da área.



No segundo tempo, a seleção da Nova Zelândia voltou a abrir vantagem, depois que Elija Gast marcou seu segundo gol aos 54 minutos, após mais um passe do capitão Chris Wood.



A seleção iraniana se recusou a desistir e continuou pressionando em busca da virada, até que Mohammad Mohammadi conseguiu marcar o gol de empate aos 64 minutos com uma cabeçada precisa após um cruzamento excelente de Ramin Rezaeian.

A partida foi muito emocionante nos minutos finais, com tentativas de ambas as seleções de marcar o gol da vitória, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Com esse resultado, tanto o Irã quanto a Nova Zelândia conquistaram um ponto, empatando com o Egito e a Bélgica, que também empataram em 1 a 1 na mesma rodada.

Todas as seleções do Grupo 7 passaram a ter um ponto após a primeira rodada, o que aumenta a importância dos próximos confrontos na corrida pela classificação para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

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