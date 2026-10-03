A seleção dos Emirados Árabes Unidos garantiu sua vaga na final da Copa do Golfo "Gulf Cup 27", após vencer sua rival de Omã por um gol a zero, na partida de semifinal disputada na noite de sábado no estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá.

Othman Camara abriu o placar a favor dos Emirados Árabes Unidos aos 22 minutos, quando desviou de cabeça para dentro das redes do goleiro Ibrahim Al-Mukhaini um cruzamento de Mamadou Coulibaly vindo pelo lado esquerdo.





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A seleção emiradense manteve a pressão no segundo tempo e conseguiu um pênalti após uma falta de Luan Pereira, mas o goleiro Ibrahim Al-Mukhaini manteve Omã na partida ao defender a cobrança de Nicolás Giménez aos 56 minutos.









Apesar do desperdício dessa chance, a seleção emiradense manteve sua vantagem até o apito final, assegurando a classificação para a partida decisiva, na qual enfrentará a seleção da Arábia Saudita, que venceu o Catar nesta noite por 3 a 2 nos pênaltis, após o empate sem gols no tempo normal.

O astro emiradense Issam Fayez recebeu o prêmio de melhor em campo após sua influência marcante ao longo dos dois tempos do confronto.

Os Emirados Árabes Unidos haviam se classificado para a semifinal após liderarem o Grupo 2 com sete pontos, superando o Catar pelo saldo de gols, depois de vencerem o Iêmen por 4 a 0 e o Bahrein por 3 a 0 e empatarem com o Catar por 1 a 1.

Já a seleção de Omã chegou à semifinal por sorteio, pela primeira vez na história do torneio, superando o Iraque.

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