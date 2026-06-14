A seleção japonesa conseguiu um empate emocionante contra a Holanda (2 a 2) na noite de domingo passado, em Arlington, no Texas, na primeira rodada do Grupo 6 da Copa do Mundo de 2026.

Virgil van Dijk abriu o placar para a Holanda aos 51 minutos, mas Kito Nakamura empatou rapidamente para o Japão aos 57. A Holanda voltou a liderar com um gol de Crisencio Somerville aos 64, mas Koki Ogawa empatou com uma cabeçada decisiva aos 89.

O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0, apesar do claro domínio holandês na posse de bola, com a seleção holandesa comandada por Ronald Koeman jogando em um esquema 4-3-3 que contou com a dinâmica de Malen, Somerville e Jakpo no ataque.

Já a seleção japonesa, comandada por Hajime Moriyasu, jogou com um esquema 3-4-3 focado na defesa compacta e nos contra-ataques rápidos liderados por Nakamura e Maeda.

Mudança radical

O segundo tempo testemunhou uma mudança radical no desempenho da Holanda, com Van Dijk abrindo o placar com uma cabeçada após um cruzamento preciso, estando completamente livre de marcação (51'), antes que os Samurais Azuis respondessem rapidamente com o gol de empate, marcado por Nakamura, que finalizou um passe magnífico de Kubo com um chute certeiro da entrada da área (57').

Sumerville devolveu a vantagem à Holanda com um chute forte que desviou de forma enganosa após um segundo passe decisivo do brilhante Gravenberch (64), enquanto um chute forte de Kubo acertou a trave (67), servindo como um aviso precoce para os holandeses.

O cerco japonês

Os japoneses se recusaram a desistir nos últimos quinze minutos, impondo um cerco sufocante ao campo da Holanda, liderados pelo substituto Junya Ito, que aproveitou sua velocidade pela ala direita para criar várias chances perigosas.

Sugawara quase empatou o jogo, mas seu chute careceu de precisão (80), enquanto Van de Ven salvou sua equipe com uma intervenção decisiva diante de Kamada dentro da área (87), antes que os escanteios japoneses se sucedessem nos momentos finais.

O gol decisivo

E o Japão foi finalmente recompensado por sua persistência quando Ogawa subiu na trave mais próxima após um escanteio cobrado por Ito pela direita e cabeceou com perigo, e o goleiro Verborgen não conseguiu fazer nada além de desviar a bola para o próprio gol (89), garantindo aos Samurais Azuis um ponto valioso na estreia no Grupo 6.